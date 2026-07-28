В Подмосковье по нацпроекту отремонтировали 84 км покрытия на 24 дорогах к спортивным учреждениям

В Подмосковье в рамках нацпроекта «Инфраструктура для жизни» отремонтировали 24 участка региональных дорог, которые ведут к спортивным учреждениям. Об этом сообщает Министерство транспорта и дорожной инфраструктуры Московской области.

Работы провели в 20 округах Подмосковья. Общая протяженность отремонтированных участков составила около 84 км. Порядка 40 км пришлось на дороги опорной сети региона.

К примеру, в Шатуре провели ремонт на участке проспекта Ильича, который ведет к Дворцу спорта «Шатура». В Клинском округе обновили покрытие на участке улицы Владыкина в Высоковске, где расположены спортклуб, стадион и бассейн. В Можайске отремонтировали подъезд к Дворцу спорта «Багратион» и плавательному бассейну.

Продолжаются работы на 9 участках региональной дорожной сети общей протяженностью порядка 70 км.

«Всего в рамках ремонтного сезона в этом году обновят 180 км асфальтобетонного покрытия на 42 участках региональных дорог, что обеспечит жителям более 30 городских и муниципальных округов комфортный подъезд к местам занятий спортом и проведения спортивно-массовых мероприятий», — отметил глава министерства Марат Сибатулин.

Ранее сообщалось, что губернатор Подмосковья Андрей Воробьев проверил ход капремонта грунтовой дороги на Колхозной улице Дедовска.