«Состояние хорошее, но трость пока нужна»: помощница Пугачевой рассказала о ее самочувствии

77-летняя народная артистка СССР Алла Пугачева, которая в последнее время редко появляется на публике, наконец обнадежила поклонников новостями о своем здоровье. Ее помощница Елена Чупракова в интервью ТАСС подтвердила , что состояние Примадонны оценивается как хорошее.

Однако, отметила она, восстановление после тяжелого перелома ноги идет непросто: певица была вынуждена провести в кровати целых четыре месяца, а теперь передвигается с тростью.

По словам Чупраковой, точные сроки, когда Пугачева сможет отказаться от опоры, пока неизвестны. Представитель артистки добавила, что врачи не дают конкретных прогнозов, но отмечают положительную динамику.

«Это зависит от того, как срастется нога: если хорошо, тогда она сможет ходить без нее, если плохо, значит, будет помогать тростью», — сказала Чупракова.

Напомним, что после начала специальной военной операции (СВО) Пугачева вместе с мужем Максимом Галкиным* и детьми уехала из России. Сейчас пара живет на Кипре.

Ранее врач-ортопед Андрей Литвиненко прокомментировал травму Аллы Пугачевой.

*Министерством юстиции РФ признан иностранным агентом.