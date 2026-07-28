Подмосковная спортсменка стала призером на первенстве Европы по гребле на байдарках и каноэ

Подмосковная спортсменка Кира Сарычева (областной Центр олимпийских видов спорта) выступила в составе сборной России и завоевала бронзовую медаль на первенстве Европы по гребле на байдарках и каноэ среди юниоров и юниорок до 19 и до 24 лет, которое прошло с 23 по 26 июля в Сегеде (Венгрия). Об этом сообщает Министерство физической культуры и спорта Московской области.

Она заняла третье место в составе байдарки-четверки на дистанции 500 м среди юниорок до 19 лет. В состав сборной также вошли российские спортсменки София Новикова, Арина Алабина и Александра Волкова. На первом месте оказалась сборная Венгрии, на втором – команда Германии.

Участниками первенства стали более 750 спортсменов из 38 стран, в общей сложности российская команда завоевала 19 медалей.

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