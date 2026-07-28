Московская область нарастила объем производства ягод

Московская область кратно увеличила объем производства ягод, этому способствовало в том числе то, что фермерам предоставляются меры господдержки, закрепленные в народной программе «Единой России». Об этом сообщили в пресс-службе партии.

Министерство сельского хозяйства и продовольствия Московской области уточнило, что в регионе уже собрано 1,7 тыс. тонн местной ягоды. На долю клубники приходится больше всего урожая — свыше 1,4 тыс. тонн. В регионе сейчас также зреют малина, голубика, смородина, вишня и крыжовник. Их выращивают более 20 сельхозорганизаций и фермерских хозяйств, которые внедряют современные технологии, чтобы продлить сезон и повысить урожайность. Для поддержки отрасли по народной программе им предлагается более 40 различных мер помощи: гранты, субсидии, компенсация стоимости оборудования.

Так, например, поддержку получает КФХ «Ягодная долина» в Щелкове. В поселке Фряново хозяйство выращивает клубнику, малину и голубику. По итогам пяти лет площадь предприятия выросла в три раза, а объем урожая увеличился вдвое. Глава Щелковского округа Андрей Булгаков подчеркнул, что подмосковные аграрии показывают серьезный рост, несмотря на санкции.

Кроме того, результат показывают аграрии Наро-Фоминского округа — за пять лет они получили из бюджетов разных уровней свыше 1,3 млрд рублей субсидий. В числе получателей — «Гринфилдс-Агро».

«Мы начинаем сбор в 5 утра, а первую машину отправляем уже в десять. То есть, с момента сбора до полки проходит несколько часов, ягода потребителю доставляется в тот же день, свежей», — пояснил генеральный директор «Гринфилдс-Агро» Сергей Волков.

В регионе также развивают и переработку. Так, в деревне Марусино Люберецкого округа работает компания «Ароматы тайги», которая более 15 лет предприятие специализируется на переработке грибов, ягод, трав и кедровой продукции.

Напомним, что за пять лет в области реализовано более 100 инвестиционных проектов в агропромышленном комплексе, создано почти 11 тыс. новых рабочих мест. Регион лидирует по объему тепличного производства и является крупнейшим в России по переработке сельскохозяйственной продукции.

Ранее губернатор Московской области Андрей Воробьев проверил работу нового завода по производству гофрированного картона в Кашире.