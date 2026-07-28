В Московской области в этом году свыше 8,6 тыс. человек окончили школу с медалями

В Подмосковье в этом году более 8,6 тыс. выпускников окончили школу с медалями. Как сообщили в Министерстве образования Московской области, около 5 тыс. ребят получили золотые медали, порядка 3,6 тыс. — серебряные.

В общей сложности в этом году школы в регионе окончили почти 39 тыс. 11-классников. Медалистом стал каждый пятый выпускник. За последние 3 года число медалистов увеличилось более чем на 20%, отметила вице-губернатор Подмосковья Людмила Болатаева.

«Это результат системной работы по улучшению качества обучения в регионе: мы развиваем естественно-научное и математическое образование, расширяем сеть предпрофессиональных классов и партнерских компаний, чтобы обучение было максимально нацелено на успешную подготовку к экзаменам и сознательный выбор будущей профессии», — сказала она.

Медали дают возможность получить дополнительные баллы при поступлении в вузы — их число каждый вуз определяет самостоятельно.

Ранее сообщалось, что губернатор Московской области Андрей Воробьев поздравил мультистобалльников Подмосковья с отличными результатами на ЕГЭ.