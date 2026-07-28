В Подмосковье за неделю провели 111 земельно-имущественных аукционов. Об этом сообщили в пресс-службе Комитета по конкурентной политике Московской области.

«Всего в торгах принял участие 221 претендент. Среднее количество участников на конкурентных процедурах составило около двух человек на лот», — отметили в ведомстве.

В число наиболее популярных лотов вошел земельный участок в Павловском Посаде. Земля предназначается для строительства частного жилого дома. За объект боролись 8 человек.

Ранее губернатор Подмосковья Андрей Воробьев сообщил, что одноэтажные дома в Московской области можно перевести в категорию индивидуального жилищного строительства.