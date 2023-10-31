«Деструктивные пассажиры»: самолет «Аэрофлота» вынужденно сел в Сыктывкаре из-за пьяной драки

Самолет авиакомпании «Аэрофлот», следовавший из Иркутска в Москву, вынужденно приземлился в Сыктывкаре из-за драки пассажиров. Об этом нам сообщили в пресс-службе компании.

Как уточняется, конфликт между пассажирами с признаками алкогольного опьянения произошел 30 октября на борту рейса SU1445.

«Замечания экипажа данные пассажиры проигнорировали. Для обеспечения безопасности полета командир воздушного судна принял решение совершить посадку в ближайшем аэропорту Сыктывкара, где деструктивные пассажиры были переданы сотрудникам полиции», — сообщили в пресс-службе «Аэрофлота» корреспонденту интернет-издания «Подмосковье сегодня».

Как рассказал адвокат Тимур Харди, дебоширы могут быть привлечены к административной ответственности за мелкое хулиганство и нарушение правил поведения на транспорте.

«Последняя статья влечет наложение административного штрафа от двух до пяти тысяч рублей или административный арест на срок до пятнадцати суток. Мелкое хулиганство подразумевает штраф от пятисот рублей до одной тысячи или арест на срок до 15 суток», — отметил эксперт в беседе с нашим корреспондентом.

Кроме того, по его словам, за подобное поведение дебоширов могут внести в специальный список авиакомпаний.

«Им будут отказывать в продаже авиабилетов в течение года, что тоже является неплохой мерой воздействия. Если был причинен ущерб имуществу авиакомпании или пассажиров, то в судебном порядке можно взыскать стоимость имущества. Кроме того, надо проверить события на предмет наличия состава уголовного преступления, например, по статье «Хулиганство», но это уже дело правоохранительных органов», — считает Харди.

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