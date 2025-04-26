В Европе начали бороться с туристами с помощью нейросетей

В Европе набирает обороты новый жесткий подход к борьбе с избыточным туризмом, активно использующий современные технологии, в частности, социальные сети и искусственный интеллект. Эти инструменты применяются для создания негативного образа мира, «захваченного» туристами, отталкивая потенциальных посетителей, сообщил портал «Турпром».

Активисты, используя возможности ИИ для продвижения своей позиции, распространяют тревожные прогнозы о том, как популярные направления могут быть перенасыщены туристами. Подобная кампания развернулась, например, в Сольере, известном испанском курортном городе на Майорке.

Несмотря на его репутацию одного из самых привлекательных мест на Балеарских островах, активисты создали в одной из социальных сетей страницу под названием «Добро пожаловать в Сольерланд», где публикуют созданные нейросетями мрачные изображения «возможного будущего», в котором город полностью поглощен толпами туристов.

На этих изображениях фигурируют обычные люди, например, молодая женщина в футболке с надписью «Я отсюда», окруженная в знаменитом поезде Сольера плотной массой туристов, одетых в одинаковые темные очки и шляпы и снимающих пейзажи на свои смартфоны.

Другой рисунок изображает мужчину в такой же футболке на городской площади, также окруженного плотной толпой туристов, напоминающих зомби. В другом стиле представлен популярный пляж Репик, где карикатурные фигуры тесно прижаты друг к другу, а также заполняют балконы.

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