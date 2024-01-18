Детей бойца СВО из Истры травят в школе за помощь фронту

В одном из образовательных учреждений подмосковной Истры начали травить ребенка за помощь фронту. Отец мальчика — участник СВО. Об этом сообщает канал «Операция Z: Военкоры Русской Весны».

Как рассказала Екатерина Мизулина, к ней обратилась жительница, чей сын учится в Павловской гимназии. Женщина организовала сбор гуманитарной помощи фронту, после чего преподаватели начали травлю.

«Завуч школы распускала руки и грубо вытолкнула ребенка за дверь. Запись с видеокамер школа отказалась предоставлять, а вместо этого мальчика отчислили», - отметила она.

Помимо этого, жертвой травли стала маленькая дочь женщины, которая ходит в детсад при школе. Девочка занимается плаванием и выиграла одно из соревнований. На церемонии награждения на ней была кофта с надписью «Я русский», которую ей подарил SHAMAN. Однако, на фотографии в группе гимназии надпись замазали, что можно расценить как разжигание межнациональной розни. Кроме того, девочку перестали направлять на соревнования.

По факту случившегося планируется обратиться в Следственный комитет России, а также к детскому омбудсмену Подмосковья.