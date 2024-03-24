Детей и их родителей Белгородской области встретили сегодня в подмосковном Подольске

Порядка четырехсот детей и родителей из Белгородской области встретили в Подольске глава муниципалитета Григорий Артамонов, сотрудники социальной службы, МЧС, а также Волонтеры Подмосковья. Об этом сообщает пресс-служба губернатора и правительства Московской области.

Отмечается, что прибывших разместят в детских оздоровительных лагерях «Родник» (Пушкинский г. о.), им. 28 Панфиловцев (Волоколамский), «Горизонт» (Клин), «Лесная поляна» (Коломна). После встречи на вокзале детей и взрослых сопроводили в автобусы, предоставили соки, сэндвичи, шоколадки.

«К нам приехали, в том числе, 59 детей с особенностями физического развития, они нуждаются, чтобы рядом с ними были мама или папа. Наши лагеря готовы к приему, для ребят организованы специальные интересные программы. Обязательно предусмотрена учеба, часть детей будет ездить в школы. Мы надеемся, что белгородцам понравится в Подмосковье», — подчеркнула замминистра социального развития региона Вера Марченко.

Алена Крюкова приехала с дочкой Ангелиной, у которой есть сложности со здоровьем, и поэтому ей необходимо постоянное наблюдение.

«Для нас все было четко организовано — сначала в чате объяснили куда приходить, затем посадили в поезд и вчера в полдевятого вечера мы выехали из Белгорода. Самое большое счастье для меня — видеть своего ребенка радостным, спокойным. Это дает жизненные силы и веру», — говорит женщина.

Подчеркнем, что это не первый раз, когда Подмосковье протягивает руку помощи Белгородской области. В октябре 2022 года в Московскую область также приехало около 400 жителей приграничных с Украиной районов, находившихся под обстрелами.