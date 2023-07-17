Детей из Харьковской области будут эвакуировать – власти

В Харьковской области будут в обязательном порядке эвакуировать детей из девяти населенных пунктов. Подробнее об этом в своем канале сообщил глава ОВА Олег Синегубов 17 июля.

Речь идет о девяти населенных пунктах в Чугуевском районе Харьковской области. Такое решение приняли в связи с необходимостью перевезти их в более безопасные места как минимум с опекунами или одним из родителей. На данный момент в Волчанской общине находится 194 ребенка.

Семей, которые эвакуировались, обеспечат жильем и продуктами. Ранее мы рассказали о том, почему вступление Украины в альянс НАТО может занять годы. Подробнее в нашем материале.