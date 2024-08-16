Детей из Павлово-Посадского округа приглашают в коллектив современного танца «Platinum»

Фото: [ Управление по культуре, спорту и работе с молодежью Администрации Павлово-Посадского городского округа Московской области ]

В округе открылся набор детей в танцевальный коллектив Дома культуры «Филимоновский». Юных жителей научат двигаться под музыку и умело владеть собственным телом.

Что такое «Platinum»? Это большой и дружный коллектив современного танца, который растет и развивается. Здесь есть свои традиции и действует особая методика занятий с детьми разного возраста. Они принимают участие в ярких постановках, демонстрируя высокое качество исполнения и получая при этом море положительных эмоций!

Каждый ребенок в коллективе «Platinum» ведет активный образ жизни, получает удовольствие от танцев и смело достигает поставленных целей. Здесь дети чувствуют себя уверенно, заводят новых друзей, учатся командной работе, а еще весело и с пользой проводят время.

«Вы будете гордиться своим ребенком и с замиранием сердца аплодировать его достижениям», — отмечают руководители коллектива.

Записаться могут дети от 4 до 12 лет. Все подробности по телефону:

+7 (977) 722-85-45 — Лидия Владимировна (Мессенджеры: WA/Telegram)