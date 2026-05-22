Детей Подмосковья пригласили поучаствовать в конкурсе #СпросиСтроителя

Общественный совет при Министерстве строительства и жилищно-коммунального хозяйства РФ объявил о начале ежегодного конкурса на лучший детский вопрос о строительстве #СпросиСтроителя.

Конкурс проводится в девятый раз в рамках проекта популяризации строительных специальностей «Я — строитель будущего!». Его цель — популяризация строительных специальностей среди детей и молодежи.

На конкурс принимаются текстовые и видео-вопросы от молодых граждан в возрасте от 6 до 17 лет. Подать заявку можно до 16 июля 2026 года на сайте конкурса.

Работы оцениваются по следующим номинациям: «Самый оригинальный текстовый вопрос», «Самый оригинальный видео-вопрос», «Лучший вопрос об истории строительства».

На лучшие вопросы победителей конкурса ответят председатель Общественного совета при Минстрое России Сергей Степашин и глава Минстроя России Ирек Файзуллин.

Подведение итогов конкурса состоится в июле 2026 года. Победители примут участие в торжественной церемонии награждения в рамках празднования Дня строителя.