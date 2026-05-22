Детей Подмосковья пригласили поучаствовать в конкурсе #СпросиСтроителя
Фото: [Медиасток.рф]
Общественный совет при Министерстве строительства и жилищно-коммунального хозяйства РФ объявил о начале ежегодного конкурса на лучший детский вопрос о строительстве #СпросиСтроителя.
Конкурс проводится в девятый раз в рамках проекта популяризации строительных специальностей «Я — строитель будущего!». Его цель — популяризация строительных специальностей среди детей и молодежи.
На конкурс принимаются текстовые и видео-вопросы от молодых граждан в возрасте от 6 до 17 лет. Подать заявку можно до 16 июля 2026 года на сайте конкурса.
Работы оцениваются по следующим номинациям: «Самый оригинальный текстовый вопрос», «Самый оригинальный видео-вопрос», «Лучший вопрос об истории строительства».
На лучшие вопросы победителей конкурса ответят председатель Общественного совета при Минстрое России Сергей Степашин и глава Минстроя России Ирек Файзуллин.
Подведение итогов конкурса состоится в июле 2026 года. Победители примут участие в торжественной церемонии награждения в рамках празднования Дня строителя.