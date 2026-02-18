Детей тянет на криминал: МВД Петербурга шокировано статистикой преступлений в городе

Глава городского главка МВД Роман Плугин выступил с отчетом перед депутатами Законодательного собрания, где привел неутешительные цифры. По его данным, уровень криминальной активности среди несовершеннолетних в Северной столице вырос на 45% по сравнению с позапрошлым годом, пишет ТАСС.

Правоохранители установили около 500 юных нарушителей. Общее количество эпизодов с их участием перевалило за 600. Эти цифры прозвучали во время доклада о работе полиции в регионе.

Руководитель МВД подчеркнул, что бороться с девиантным поведением подростков силами одних только силовиков невозможно. Чтобы переломить ситуацию, необходима слаженная работа всех структур, отвечающих за профилактику. Главный упор, по словам Плугина, нужно сделать на досуг. Чем больше детей и подростков будет вовлечено в кружки, секции и полезные занятия, тем ниже риск их ухода в криминал.

В качестве положительного примера такой работы глава полиции привел городской центр «Контакт». Эта организация занимается профилактикой асоциальных явлений в молодежной среде. Там ребята не просто проводят время, а получают реальные профессиональные навыки, которые подтверждаются официальными документами. Ежегодно в центре проходят обучение до 120 подростков, которые стоят на профилактическом учете. Для них это возможность найти себя и начать законный заработок, не нарушая закон.