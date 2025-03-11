Детей в Шатуре приглашают поучаствовать в конкурсе рисунков

Шатурский библиотечно-информационный центр запустил конкурс детских рисунков для фестиваля «Желтый слон», где могут поучаствовать дети от пяти до 10 лет.

Тема конкурса — «Желтый слон едет на дачу». По условиям работа может быть выполнена на листе формата А4 или А3 в свободном стиле. Юный художник сможет выполнить рисунок карандашами, красками, фломастерами и другими материалами, какими пожелает.

Прием заявок и работ проводится до 25 марта в шатурской библиотеке по адресу: проспект Маршала Борзова, дом 4/34. Уже 29 марта в ходе фестиваля «Желтый слон» художников наградят почетными дипломами и призами.

Все подробности родители могут узнать по номеру 8 (49645) 2-45-06 или в официальной группе «ВКонтакте» библиотеки.

Напомним, что фестиваль «Желтый слон» проводился в 2024 году. Тогда его посвятили детской книге. Мероприятие вызвало большой интерес: его посетили свыше 700 человек. В 2025 году событие проведут в шатурской библиотеке уже третий раз.