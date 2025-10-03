Детей военнослужащего отправили в детдом, пока он был на фронте

Военнослужащий, принимавший участие в специальной военной операции, столкнулся с семейной трагедией во время своего пребывания на фронте. Пятеро детей бойца были направлены в учреждение для сирот после осуждения их матери. Об этом сообщила уполномоченный по правам ребенка в России Мария Львова-Белова в своем телеграм-канале.

Солдат, получивший серьезное боевое ранение, в настоящее время проходит необходимое медицинское обследование перед предстоящей операцией. В период отсутствия супруга военнослужащего была приговорена к тюремному заключению, что привело к помещению несовершеннолетних в детский дом.

Отец обратился за содействием к уполномоченному по правам ребенка Марии Львовой-Беловой с просьбой помочь вернуть детей. Военный выразил твердое намерение забрать своих сыновей и дочерей из государственного учреждения, подчеркнув, что у него имеется собственное жилье для их размещения.

По словам детского омбудсмена, в настоящее время решается комплекс вопросов, связанных с лечением и последующей реабилитацией раненого бойца. Параллельно ведутся работы по приведению в порядок жилого помещения, оформлению положенных выплат и решению юридических аспектов.

