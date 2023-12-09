Дети и долголеты из Истры вместе подготовили новогодние сюрпризы для бойцов СВО

Воспитанники подготовительной группы СОШ № 2 вместе с участниками также клуб «Активное долголетие» в истринском Доме ветеранов подготовили посылки бойцам, находящимся в зоне специальной военной операции.

Отмечается, что в клубе долголетов работает проект «Связь поколений», предполагающий общение бабушек и дедушек с детьми. В саду дети заранее сделали небольшие рисунки-аппликации с пожеланиями. А в клубе им рассказали, как бабушки и дедушки делают для солдат окопные свечи. Перед Новым годом бойцы на передовой получат не обычные свечи, а с сюрпризом.

«Сегодня у каждого ребенка была возможность приклеить свою открытку на окопную свечу. Наши дети вместе с родителями делают поделки, и мы не в первый раз отправляем посылки для солдат. Хотелось бы пожелать им, чтобы вернулись живыми, здоровья, счастья, мирного неба», — рассказала о мероприятии воспитатель Наталья Кузьмина.

Тепло детских рук передадут бойцам и маскировочные сети. Долголеты рассказали мальчишкам и девчонкам, что такое маскировка, и показали, как именно привязывать белые ленточки на сеть. Ребятишки без особого труда повторили нехитрые движения.

«Ребята пришли к нам с подарками, подготовили красивые добрые открытки для солдат. Мы им рассказали, для чего и как создаются нашими бабушками окопные свечи. А дети украсили их. Солдаты получат коробки со свечами, откроют их, а там теплый домашний сюрприз», — поделилась руководитель истринского клуба «Активное долголетие» Оксана Мощицкая.

После ребята с интересом осмотрели музей в Доме ветеранов. Но самым трогательным моментом стала запись новогоднего видеопожелания возле нарядной елки для наших бойцов.