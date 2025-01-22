Дети и учителя красногорской школы исполнили мечту девочки с тяжелой формой ДЦП

Дети и преподаватели школы №20 в Красногорске смогли помочь ученице Инне, страдающей от тяжелой формы ДЦП. Все запланированное получилось благодаря доброму проекту «Подари мечту» и ее неравнодушным участникам.

Школа №20 организовала благотворительный сбор в рамках проекта «Подари мечту» еще в декабре 2023 года. На протяжении года дети и взрослые копили средства для покупки ортопедического тренажера для ходьбы, который был очень нужен ученице Инне. Она не может самостоятельно говорить, есть и передвигаться. Тренажер помог бы улучшить физическое состояние ребенка, а пока в определенном положении регулярно ее поддерживает мама.

Проект помог привлечь множество неравнодушных. Это свыше пяти тысяч благотворителей со всей России и ближнего зарубежья. Шла не только материальная поддержка, но и агитационная, привлекающая к проблеме ДЦП и необходимости совершать добрые дела. Кто-то создавал сайты в поддержку Инны, рисовал плакаты и делал все, что было по силам. Каждый вклад помогал копить и привлекать внимание еще большего количества людей.

19 декабря 2024 года стало известно, что сборы закрыты. Помог «добить» сумму розыгрыш лотереи. В результате средств стало достаточно, чтобы приобрести дорогостоящий тренажер для Инны, помочь ее семье и исполнить мечту.

Глава городского округа Красногорск Дмитрий Волков наградил юных красногорцев и учителей школы №20 благодарственными письмами. Сказали спасибо всем, кто принимал участие в проекте и занимался организационными моментами и поддерживал инициативу. Это Евгения Горб, директор Ольга Шевченко, ее заместитель Ольга Однорог, учителя начальных классов Наталья Кузнецова, Мария Первушина и ученики Артем Пилипов, Глеб Федоров, Азалия Юнусова.

Отметим, что в дальнейшем красногорцы помогут Инне выпустить книги со сказками, где также будут рисунки школьников. Продолжат отзываться и на клич о помощи от других нуждающихся, вдохновляя своим примером на добрые поступки.