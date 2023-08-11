Дети и жены участников СВО из Коломны побывали на экскурсии в парке «Патриот»

Дети и супруги участников специальной военной операции из подмосковного городского округа Коломна съездили на экскурсию в парк «Патриот».

Мероприятие организовала администрация муниципалитета при поддержке Комитета семей воинов Отечества и местного Центра поддержки семей военнослужащих.

На экскурсию поехали почти 100 человек. Ребята и их мамы увидели Главный храм ВС РФ, посмотрели экспозицию музея «Дорога памяти», прошли 1418 шагов, символизирующих количество дней, в течение которых продолжалась война 1941-1945 годов.

Руководитель коломенского отделения Центра поддержки семей военнослужащих Дарья Бабаева подчеркнула, что такие поездки помогают детям узнать о героизме соотечественников. Также общественница добавила, что родные участников СВО поддерживают связь друг с другом в Сети. А Центр организовывает для детей, жен и родителей участников спецоперации различные мероприятия.