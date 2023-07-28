Дети-инвалиды смогут отдыхать в лагерях со своими сверстниками

Как заметила первый зампред конституционного комитета Совфеда Ирина Рукавишникова, закон действительно позволит детям с проблемным здоровьем отдыхать вместе с остальными детьми, но для этого организациям детского оздоровительного отдыха придется серьезно подойти к вопросу и устранить все препятствия, мешающие детям с ограниченными возможностями отдыхать в лагерях.

Сенатор считает, что летний отдых в компании ровесников пойдет на пользу здоровью и развитию детей с инвалидностью, а главное – дети смогут научиться самостоятельности и общению с другими детьми. Рукавишникова также предложила регионам ввести квоты и распределить их между детскими учреждениями для отдыха, чтобы ускорить процесс «перестройки» организации отдыха под новые условия.