Дети из Балашихи помогают плести маскировочные сети для участников СВО

Учащиеся балашихинских школ помогают плести маскировочные сети для участников специальной военной операции. Об этом рассказали на главном информационном портале о событиях в городском округе Балашиха.

Так, ребята из школы №15 Балашихи во время каникул присоединились к акции, которую проводит группа «Заряночка». Дети по собственной инициативе плели маскировочные сети, которые могут защитить технику российских военных и спасти жизнь солдатам.

Как отметила учитель Ольга Вялова, ребята не впервые участвуют в плетении сетей. За осенние каникулы ребята своими руками создали четыре изделия. Детям приятно, что они могут внести свой вклад в помощь российским военным, которые находятся в зоне проведения специальной военной операции.

Дети участвовали и в подготовке сетей к отправке. В посылки российским солдатам они положили подарки, вкусности, детские письма и рисунки.