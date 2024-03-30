Дети из Белгорода встретились с летчиком-космонавтом Юрием Усачевым в подмосковном Королеве
Фото: [Роман Савельев]
Более девяноста детей приехали из Белгорода в центр «Родник» в Королеве, а сегодня для школьников организовали в Центральном дворце культуры имени Калинина встречу с Героем России, летчиком-космонавтом Юрием Усачевым.
Мероприятие началось с построения ребят на площади у Центрального дворца культуры. Потом все дружно поднялись на второй этаж, где их ждал Юрий Усачев. Он предложил школьникам задать вопросы на тему космоса. Дети с радостью приняли это предложения. Вопросы касались еды космонавтов, подготовки, страхов перед полетами, видами из иллюминатора.
«Я спросил у космонавта про его задачи в космосе: что нужно было сделать, какой приказ выполнить. Юрий Владимирович ответил, что устанавливал флаг, проверял оборудование, чинил его. Для себя я узнал, что этот человек — Герой России, настолько отважный, что полетел в космос», — сказал участник встречи Роман Чуев.