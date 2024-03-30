Дети из Белгорода встретились с летчиком-космонавтом Юрием Усачевым в подмосковном Королеве

«Я спросил у космонавта про его задачи в космосе: что нужно было сделать, какой приказ выполнить. Юрий Владимирович ответил, что устанавливал флаг, проверял оборудование, чинил его. Для себя я узнал, что этот человек — Герой России, настолько отважный, что полетел в космос», — сказал участник встречи Роман Чуев.