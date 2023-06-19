Дети из Белгородской области приехали на отдых в подмосковный клуб под Серпуховом

В подмосковном клубе «Лесная опушка» под Серпуховом набирает темп вторая смена. Здесь отдыхают дети бойцов СВО, вместе с которыми набираться сил эмоций будут ребята из Белгородской области.

Для детей созданы все условия — комфортное жилье, вкусное питание, разнообразный досуг. Особое внимание в клубе уделяется спортивным занятиям и соревнованиям. В «Лесной опушке» работают секции по футболу, баскетболу, волейболу и даже боксу.

Само собой найдется занятие по душе и тем, кто склонен к творчеству. В «Лесной опушке» собран коллектив педагогов, которые готовы дать уроки вокала, сценического мастерства, хореографии. Возможность раскрыться есть у каждого ребенка. И за это родители и опекуны выражают благодарность общероссийскому движению «Здоровое Отечество», штабу по гуманитарной помощи «Единой России», Российской Ассоциации Героев и председателю Комиссии генсовета «Единой России» по защите материнства, детства и поддержке семьи Анне Кузнецовой.