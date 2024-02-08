Дети из Котельников стали победителями и лауреатами на крупных творческих фестивалях

Администрация г.о. Котельники поздравила талантливых юных жителей, которые принесли победу в разных фестивалях и конкурсах в начале февраля.

Прежде всего отметили заслуги участников из Котельников на XXIII Открытом Фестивале-конкурсе детского и молодежного творчества «Серебряный олень». 3 февраля город представил коллектив «Студия современного танца «Гротеск»: ребята стали лауреатами 1 и 2 степени.

Гости фестиваля «Серебряный олень» обменялись опытом, показали яркие выступления и получили заряд вдохновения надолго. Все участники поддерживали друг друга, несмотря на борьбу за признание «лучшими».

Второй, но не менее значимый конкурс, прошел 4 февраля. Здесь талант продемонстрировал Образцовый коллектив «Хореографический ансамбль «Солнышко». Свое творчество ребята представили на фестивале – конкурсе международного уровня: «КАРУСЕЛЬ ЗЕМЛЯ» - «ГРАД МАСТЕРОВ». Мероприятие собрало 650 участников от 4 лет и старше из разных районов, поселений, городов и округов Подмосковья.

«Для младшей группы это был первый опыт в конкурсной деятельности, ну а старшая неоднократно становилась лауреатом 1 степени», - отметила одна из участниц творческого коллектива.

Такие яркие события позволяют подчерпнуть новые знания и получить опыт, выслушать мнение жюри, которое позволяют посмотреть на творчество с новой стороны. Для начинающих танцоров и художников это особенно важно для совершенствования в своей области.