Дети из подмосковного Королева посетили комнату Воинской славы Боевого братства

Накануне ребята, состоящие на патронаже в отделении участковой социальной службы семейного центра «Королевский», посетили комнату Воинской славы Королевского отделения ВОО «Боевое братство». Об этом сообщает Министерство социального развития Московской области.

Отмечается, что для ребят провели час мужества, рассказали об истории создания, о целях, задачах и направлениях деятельности музея, совершили небольшой экскурс в историю Великой Отечественной войны. Гости музея также получили уникальную возможность увидеть и примерить экипировку солдата, защитное снаряжение, разобрать и собрать собственными руками, учебный автомат АК-74У, учебные гранаты РГД-5.