Дети из подмосковных семей участников СВО посетили новогоднюю елку в Москве

Сто семьдесят детей из подмосковных семей участников СВО посетили новогоднюю елку в Историческом музее в Москве. Об этом сообщила уполномоченный по правам ребенка в регионе Ксения Мишонова.

В рамках праздничного мероприятия для детей провели мастер-классы, игры, викторины, экскурсию, спектакль. В завершение праздника всем вручили подарки от Деда Мороза и Снегурочки.

Мероприятие состоялось по инициативе Мишоновой и Исторического музея при поддержке Минкультуры РФ и «Женского движения Единой России». Как отметила Мишонова, организация использует все возможности для поддержки семей бойцов.