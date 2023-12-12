Дети из подмосковных семей участников СВО посетили новогоднюю елку в Москве
Фото: [Светлана Мусатова]
Сто семьдесят детей из подмосковных семей участников СВО посетили новогоднюю елку в Историческом музее в Москве. Об этом сообщила уполномоченный по правам ребенка в регионе Ксения Мишонова.
В рамках праздничного мероприятия для детей провели мастер-классы, игры, викторины, экскурсию, спектакль. В завершение праздника всем вручили подарки от Деда Мороза и Снегурочки.
Мероприятие состоялось по инициативе Мишоновой и Исторического музея при поддержке Минкультуры РФ и «Женского движения Единой России». Как отметила Мишонова, организация использует все возможности для поддержки семей бойцов.
«С каждым днем наше движение наполняется, к нам приходят разные женщины, предпринимательницы, многодетные мамы, общественницы. Мы стараемся поговорить с каждой из них, помочь и поддержать», - сказала она.