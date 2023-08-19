Дети из семей в трудной жизненной ситуации в Лыткарино получили рюкзаки и канцелярские наборы

В преддверии 1 сентября в подмосковном Лыткарино прошла традиционная акция «Собери ребенка в школу». в рамках которой детям, оказавшимся в трудной жизненной ситуации, вручили рюкзаки и школьные принадлежности.

В преддверии учебного года более 50 детей из семей получили все необходимое для школы согласно возрасту ученика: пеналы, тетрадки, обложки, карандаши, ластики, альбомы, краски. Организаторы акции поздравили ребят с приближением учебного года и пожелали им дальнейших успехов.

«Акция проходит в нашем городе более 10 лет. Она проводится при поддержке благотворительного фонда «Северный дом» и компании «Старатели» совместно с комиссией по делам несовершеннолетних и защите их прав при администрации городского округа Лыткарино. В основном, все наборы предназначены для детей младшей и средней школы», — сказал заместитель главы администрации муниципалитета Николай Полютин.

Напоминаем, что также в Лыткарине продолжается раздача подарков от губернатора Московской области Андрея Воробьева. Ранцы и канцелярию получат 12 лыткаринских детей из малообеспеченных семей.

Ранее Андрей Воробьев сообщил, что в этом году в школы региона пойдет рекордное количество первоклассников — 120 тысяч.