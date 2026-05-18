Языческий бог или птичья столовая: пернатые выбрали своим тотемом деревянного истукана в балашихинском лесопарке

В одном из лесопарков Балашихи неожиданный поворот получила история с деревянным идолом, установленным неизвестными авторами. Местная жительница Юлия Деулина поделилась с REGIONS фотографией, на которой запечатлен необычный ритуал: голуби в буквальном смысле кланяются языческому изваянию.

Снимок, сделанный Юлией в Горенском лесопарке, можно назвать одновременно фантастическим и комичным. С первого взгляда трудно понять, чем именно идол привлек внимание пернатых. Создается впечатление, что птицы признали в нем своего тотема — священное животное или символ, которому поклоняются.

Как рассказала автор фото, в древнеславянской мифологии бог Велес, чье изваяние, судя по всему, установлено в парке, покровительствовал животному миру и всему живому. Юлия Деулина, по профессии писательница в жанре фэнтези, признается экспертом в области славянской мифологии. Такое внимание голубей к деревянному истукану породило мнение: возможно, идол действительно обладает некой волшебной силой и общается с миром природы на каком-то своем, понятном лишь им языке.

«Идол похож на одного из славянских богов. Предположу, что это Велес, которого традиционно связывают с животными. Возможно, поэтому его установили именно в лесу», — рассказала Юлия.

Однако при более внимательном рассмотрении все встает на свои места. Голубей привлек вовсе не сам идол, а кормушка, которая венчает его голову. Этот небольшой деревянный домик для птиц идеально подошел по размеру и стилю, поэтому неудивительно, что удивленные прохожие замечают его не сразу.

Для сравнения Юлия предоставила еще один снимок, сделанный прошлой осенью. На нем запечатлен тот же истукан, но без «короны» — без кормушки на голове. И, как видно на фото, без этого приспособления Велес не привлекает ни птиц, ни тех самых животных, которым, по легендам, покровительствует.

Сама автор фото подчеркивает: бояться деревянного идола и его якобы «волшебной» силы не стоит. Важно помнить, что люди наделяют изваяния сверхспособностями исключительно в своих фантазиях. Балашихинского истукана следует воспринимать просто как украшение парка. А теперь — еще и как креативную кормушку для пернатых.

