В Подмосковье проверили состояние почтовых отделений: впереди ремонт

В регионе завершилась проверка сети почтовых отделений. Инспекционная группа посетила ключевые объекты в городском округе Воскресенск и муниципальном округе Егорьевск.

Инициативу координировал сенатор Совета Федерации Федерального Собрания РФ Игорь Тресков, а в состав рабочей группы вошли представители Министерства имущественных отношений Московской области, Мингосуправления Подмосковья, а также АО «Почта России».

Особое внимание уделили 4 отделениям, которые служат важными точками почтовой связи для местных жителей:

в Воскресенске (г. Белозерский ул. Молодежная, д. 17, пом. 1а и раб. поселок Фосфоритный ул. Зайцева, д. 22б, пом. 4);

в Егорьевске (село Раменки ул. Новая, д. 4 и деревня Поповская, д. 66).

Результаты инспекции показали: все проверенные объекты требуют проведения косметического ремонта. Выявленные недостатки касаются не только эстетики, они влияют на общее восприятие сервиса и комфорт посетителей. В ближайшие недели представят предварительный график работ и смету затрат.

