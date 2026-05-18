В Щелкове наполовину завершили капитальный ремонт средней школы

В селе Трубино, 42, городского округа Щелково продолжается капитальный ремонт средней школы № 28, строительная готовность объекта превысила 52%. Об этом сообщает Министерство строительного комплекса Московской области.

Работы проходят в рамках госпрограммы «Строительство и капитальный ремонт объектов социальной инфраструктуры Московской области» и нацпроекта «Молодежь и дети», в них задействованы 50 рабочих и одна единица техники. Они ведут общестроительные и отделочные работы, занимаются ремонтом кровли и фасада, осуществляют монтаж инженерных коммуникаций.

В здании обновят фасад и входную группу, проведут кровельные работы и внутреннюю отделку помещений, заменят инженерные сети, радиаторы, сантехническое оборудование, полы и потолки, окна и двери и не только. Ремонт завершат к 1 сентября 2026 года.

Ранее губернатор Московской области Андрей Воробьев заявил, что школа № 1 откроется после капремонта в Кашире в 2026 году.