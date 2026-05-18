Таежный реалити-квест: подростки из Югры бросили вызов бездорожью и сценариям

В глухой тайге, где олени важнее интернета, а пила становится лучшим собеседником, стартовали съемки необычного тревел-шоу «Мой друг — хант», сообщает ugra-news.ru . Ведущие-подростки вместо заученных текстов импровизируют на ходу, а герои из числа коренных народов учат их не выживать, а жить в гармонии с лесом. В основе проекта — не сценарий, а реальный быт людей, веками не менявших своих традиций.

Оказаться на съемочной площадке без зеленого экрана и дублеров. Вокруг только тайга, снег или болота, а в руки вместо микрофона дают бензопилу. Именно в такую историю попали участники нового проекта телеканала «Югра». Создатели тревел-шоу «Мой друг — хант» сознательно отказались от постановочных сцен. Герои программы — реальные оленеводы и рыбаки, а ведущие — 16-летние выпускники медиашколы «Проявляйся» Иван Луньков и Алиса Пиняева.

Путь к эфиру занял почти полгода. Организаторы объявили кастинг, на который заявились около 300 человек. Ребята присылали яркие видеовизитки и проходили пробы, но, как только дело доходило до живого диалога без возможности перезаписать дубль, большинство давало сбой.

По словам руководителя проекта Юлии Давыдовой, одного только обаяния и харизмы для такой работы недостаточно. Участник должен уметь импровизировать на ходу, вести живой диалог и удерживать внимание зрителя. Она отметила, что на площадке требуются одновременно журналистские навыки, актерское мастерство и быстрая реакция.

После четырех месяцев отбора продюсеры нашли двоих универсалов. Однако главная проблема была впереди. Требовался подросток из народа ханты, который реально живет в стойбище, а не просто носит громкую фамилию. С охотой, оленьими упряжками, умением ставить морды на рыбу и ориентироваться в лесу без навигатора. Таких оказались единицы. Кастинг длился четыре месяца, пока в команду не пригласили Витю Русскина.

Витя согласился участвовать не ради славы. Его цель — показать зрителям, кто такие ханты на самом деле. Без прикрас и без сенсаций. И эта правда иногда шокирует даже бывалых съемочных групп. Одна из самых ярких историй случилась, когда ведущие наткнулись на ведро с оленьей кровью. Для городского подростка зрелище жутковатое. Для героя — обычный обед, который едят с хлебом.

Как рассказал Иван Луньков, ведущие следуют общему плану съемок: они знают, где и в какой последовательности нужно работать. Однако в кадре они существуют сиюминутно — реагируют на происходящее, задают вопросы, берут в руки инструменты и помогают героям. По его словам, самое трудное в этой роли — действовать и реагировать одновременно. Нужно проявлять инициативу, но при этом не перебивать собеседника и сохранять сдержанность. Иван подчеркнул, что главная задача команды — передать зрителю неподдельный интерес к красоте природы, традиционного быта и уклада коренных народов.

Алиса Пиняева призналась, что главным испытанием на съемках стала бесконечная импровизация. Никогда не знаешь, что случится через минуту, но ведущий обязан реагировать ярко, быстро и при этом думать наперед, чтобы зрителю не стало скучно. Особенно сложным, по ее словам, оказался первый съемочный день, который прошел без напарника. Алиса делится впечатлениями, что именно в тот момент она поняла: съемки — это настоящая работа, где нужно брать себя в руки даже тогда, когда теряешься и хочется все бросить.

Проект уже получил серьезную поддержку на федеральном уровне. Он победил в конкурсе Института развития интернета. Из 482 заявок со всей страны одобрили только 84. Скоро шоу покажут на ресурсах медиастудии «Проявляйся» и в эфире телеканала «Югра». Создатели надеются, что их эксперимент докажет: культуры бывают разными, но дружба между ними возможна даже без единой строки в сценарии.

