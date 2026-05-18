В Химках продолжаются работы по капитальному ремонту Луневской школы

В поселке Лунево городского округа Химки идет капитальный ремонт «Луневской средней школы» (ул. Гаражная, 4а). По данным пресс‐службы Министерства строительного комплекса Московской области, строительная готовность объекта уже превысила 60%. Работы планируют завершить к 1 сентября 2026 года.

Проект реализуется в рамках государственной программы «Строительство и капитальный ремонт объектов социальной инфраструктуры Московской области» и соответствует задачам национального проекта «Молодежь и дети».

На текущий момент на объекте задействованы 120 рабочих и 1 единица техники. Строители завершили демонтажные работы и перешли к следующему этапу: ведут общестроительные и отделочные работы, ремонтируют кровлю и фасад и монтируют инженерные коммуникации.

Ранее губернатор Московской области Андрей Воробьев проверил ход капремонта в школе № 16 в Орехово-Зуеве.