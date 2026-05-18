Гудок буксира и вальс на набережной: какие сцены оживают после нажатия кнопки в миниатюрной Коломне

В музее-макете Коломны, который располагается на территории творческого кластера под названием «Патефонка», посетителей ждет нечто большее, чем привычное разглядывание крошечных домиков и фигурок. Теперь гости экспозиции могут напрямую влиять на то, что происходит в миниатюрном городе, сообщил REGIONS.

Создатели проекта — Владимир Ширяев и Александр Шаров — установили первые интерактивные элементы. Это кнопки, после нажатия которых на макете запускаются определенные сцены: либо начинается движение, либо включаются соответствующие звуки.

Чтобы понять принцип, достаточно активировать опцию под названием «Баржа сигналит рыбакам». В тот же момент зритель увидит, как небольшой буксир на Москве-реке начинает толкать грузовую баржу, наполненную песком. Рядом с ними из ниоткуда появляется лодка с рыбаками. Капитан буксира подает предупредительный гудок — так он предупреждает любителей рыбной ловли об опасности.

Еще одна интерактивная сцена — «Бал на Михайловской набережной» — оживляет амфитеатр. Под звуки вальса композитора Евгения Доги пары начинают кружиться в танце. Это дополнение к уже существовавшим ранее активным элементам. Как ранее сообщал REGIONS, посетители экспозиции и до этого могли наблюдать в работе губернаторскую карусель, установленную на Житной площади, а также послушать выступление местной рок-группы «Джут» на сцене в сквере Зайцева.

Напомним, что музейная экспозиция представляет собой предельно детализированную копию Коломны, выполненную в масштабе 1:160 (то есть один сантиметр на макете соответствует 160 сантиметрам, или 1,6 метра, в реальности). Идея воссоздать город в миниатюре, как рассказывают авторы, возникла у них 1,5 года назад. Вдохновением послужили похожие проекты, которые они видели в других российских городах.

Теперь взаимодействие с макетом стало еще удобнее и интереснее. Посетители перестали быть пассивными наблюдателями: они могут управлять происходящим и тем самым погружаться в атмосферу старинного города с совершенно новой стороны.

Возрастное ограничение — 0+, то есть экспозиция подходит для посетителей любого возраста, включая самых маленьких.

