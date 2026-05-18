Водителей Московской области призвали быть аккуратнее в жару

Водителям Подмосковья важно строго придерживаться правил безопасности в жаркую погоду, которая установится в регионе на этой неделе. Об этом сообщает Министерство транспорта и дорожной инфраструктуры Московской области.

«В активные солнечные часы минимизируйте время пребывания на улице, пейте больше воды и не садитесь за руль, если чувствуете недомогание. Жара влияет на организм подобно алкоголю, что может привести к потере концентрации внимания», — отметили в сообщении.

Кроме того, автовладельцев призвали не оставлять детей и домашних животных в закрытой машине, поскольку они могут перегреться. Парковать машину лучше в тени с использованием чехла или светоотражающего экрана. Во время движения важно оценивать дорожную ситуацию, не отвлекаться за рулем на телефон, соблюдать скоростной режим и дистанцию.

Ранее губернатор Московской области Андрей Воробьев рассказал о ремонте региональных и муниципальных дорог Подмосковья.