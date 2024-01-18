Дети из воскресной школы показали трогательный спектакль в реабилитационном центре Городского округа Пушкинский

Актерами спектакля стали дети из воскресной школы храма Александра Невского. Они прибыли в Комплексный центр социального обслуживания населения и реабилитации «Пушкинский». Зрителей познакомили с доброй историей девочки, которая пыталась продать свою куклу и спасти тем самым больную маму. Героиня мечтала встретить счастливое Рождество Христово.

За судьбой девочки зрители следили очень внимательно: растрогались от некоторых сцен даже взрослые. Несмотря на все трудности, которые были на пути героини, конец ее истории оказался счастливым. Юных актеров проводили громкими аплодисментами и поблагодарили за сказку на импровизированной сцене.

Руководитель воскресной школы отметила, что театр существует уже 10 лет. За основу в группах всегда берут сюжеты из Библии, или стараются вплетать их в свои истории. По ее словам, выездной театр был в новинку подопечным.

Родители воспитанников воскресной школы также остались в восторге от доброй постановки.