Дети из Зеленоградского отметили «Синичкин день», смастерив кормушки

Во вторник, 12 ноября, в Зеленоградском прошел «Синичкин день» — праздник, который бережно хранит традиции наших предков. Этот день посвящен встрече зимующих птиц. Люди изготавливают кормушки и кладут туда угощения для пернатых гостей.

В этом году «Синичкин день» отметили уже в седьмой раз. Жители села, следуя традиции, радовались празднику: пели песни, танцевали и разгадывали загадки о птицах. Малыши узнали множество новых пословиц и поговорок.

Специально для праздника ребята создали более 20 уникальных кормушек для птиц различных форм и размеров. В основном это были младшеклассники из Образовательного комплекса имени Героя России В. В. Матвеева.

В конце мероприятия наградили авторов самых оригинальных и экологичных кормушек. Некоторые из них были изготовлены из натуральных материалов: дерева, еловых и сосновых шишек, веток и других природных ресурсов.

Другие ребята тоже подошли к делу с фантазией, использовав при создании кормушек привычные бытовые материалы – пластиковые бутылки, деревянные палочки от мороженого, бумажные наполнители, картон и шнурки.