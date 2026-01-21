«Дети катаются с крыш девятиэтажек»: вирусный фейк о Камчатке взорвал соцсети и вызвал панику за океаном

Созданный искусственным интеллектом видеоролик, изображающий Петропавловск-Камчатский погребенным под гигантскими сугробами, вызвал бурную реакцию в зарубежных социальных сетях. На кадрах дети якобы катаются прямо с крыш девятиэтажных домов, которые едва видны из-под фантастических пластов снега.

Значительная часть аудитории, особенно из США, восприняла эту стилизованную картинку как документальную съемку. Пользователи в комментариях всерьез обсуждали, что подобные условия — повседневная реальность для жителей российского Дальнего Востока, шутили о грядущем катастрофическом наводнении после таяния снега и даже выражали сочувствие камчатцам.

При этом в регионе действительно была отмечена аномально снежная зима: за месяц выпало 370 миллиметров осадков при норме около 120. Однако даже эти экстремальные показатели несопоставимы с цифровыми фантазиями нейросети. Эксперты отмечают, что этот случай стал наглядным примером того, как современные технологии способны формировать искаженное представление о реальности у аудитории, не знакомой с локальными особенностями.