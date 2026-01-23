Дети кричали, вода +10°C: шокирующее видео с сочинского пляжа, где мужчина купал малышей в январе

На кадрах видно, как мужчина несет в воду кричащую девочку, несколько раз с силой погружая ее с головой в воду. Затем он повторяет ту же процедуру с младшим ребенком, которому, по утверждениям, около года. Примечательно, что другие люди на пляже в этот момент были одеты в теплые куртки и шапки, что говорит о холодной погоде. По данным источника, температура воздуха составляла около +9°C, а вода не прогрелась выше +10°C. Очевидцы попытались вмешаться. По словам местной жительницы, к мужчине подошла девушка с грудным ребенком в коляске, которая спросила его, что он делает. «В ответ мужчина начал хамить и орать, спрашивая, кто она такая. Девушка сказала: „Я — мама“. А он ответил: „А я — отец“», — рассказала свидетельница. Инцидент привлек внимание общественности и, вероятно, будет передан в правоохранительные органы для оценки действий отца.