Делегации из 191 страны и 4 тыс. зрителей: спектакль о Нюрнберге стал важным событием МФМ-2026

В Екатеринбурге на Международном фестивале молодежи представили масштабный спектакль-реконструкцию «Нюрнбергский приговор: уроки истории для настоящего и будущего». Постановка, собравшая четырехтысячный зал, стала одним из ключевых смысловых событий форума, объединившего 10 тыс. молодых лидеров из 191 страны мира, сообщили novostivolgograda.ru.

По информации издания, спектакль получил высокую оценку на правительственном уровне. Вице-премьер Дмитрий Чернышенко лично пригласил делегатов на просмотр, подчеркнув, что проект позволяет зрителю стать не просто наблюдателем, а полноценным соучастником исторических событий.

Уникальный историко-документальный проект подготовили студенты и преподаватели Московского государственного лингвистического университета (МГЛУ). Молодые актеры с максимальной точностью восстановили хронику легендарного трибунала — от первых обвинительных актов до вынесения финального вердикта нацистским преступникам. Постановка полностью воссоздает атмосферу знаменитого зала №600 Дворца правосудия в Нюрнберге, где в 1945–1946 годах вершился первый в истории международный суд такого масштаба.

В основу сценария легли подлинные архивные материалы и видеосвидетельства из фондов Госфильмофонда. Сценарий полностью воспроизводит оригинальное звучание трибунала на четырех языках — русском, английском, немецком и французском. Синхронный перевод в реальном времени обеспечивают будущие лингвисты и профессора МГЛУ. Заместитель министра науки и высшего образования РФ Константин Могилевский напомнил, что технология синхронного перевода впервые в мировой практике была применена именно во время Нюрнбергского процесса, поэтому для студентов вуза спектакль стал еще и серьезной профессиональной практикой.

Студенческая инициатива уже получила широкое общественное признание. В 2025 году постановка была удостоена престижной национальной премии «Патриот» в номинации «Лучший студенческий проект года». К моменту показа в Екатеринбурге спектакль успели посмотреть более 5 тыс. студентов ведущих российских высших учебных заведений.

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