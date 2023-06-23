«Дети прикалываются»: неизвестные заказали навоз на Wildberries и не забрали его

В Wildberries очередной скандал. На этот раз сотрудники пунктов выдачи заказов (ПВЗ) оказались недовольны тем, что клиенты заказывают навоз и не забирают его, сообщает Baza.

По данным журналистов, в ПВЗ маркетплейса приходится хранить конский и коровий навоз. Туда он приходит в обычных пакетах и в жару источает невыносимый запах. Сотрудникам и клиентам приходится терпеть его по две недели, потому что заказчики его не забирают. Также менеджеры получают штрафы из-за того, что пользователи ставят низкие оценки из-за запаха, которым могут пропитаться и товары.

Россияне предположили, что кто-то может заказывать навоз и не забирать его специально.

«Кто додумался навоз заказывать через маркетплейсы? Да еще и не забирать. Это точно специально делают»; «Мне кажется, что такие товары нельзя выставлять на Wildberries, а то дети прикалываются и намеренно заказывают, потому что им кажется, что это весело»; «В этой ситуации нужно серьезно разбираться. Это какие-то шутники или даже недоброжелатели», — предполагают юзеры.

Ранее россиян разочаровала глупость москвички, попавшейся на мошенническую схему с Wildberries.