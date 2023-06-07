«Наивная баба, мать жалко»: жительницу столицы развели на 60 тысяч рублей

Мошенники развели москвичку на 60 тысяч рублей. Ей предложили якобы схему заработка с помощью покупок на платформе Wildberries, пишет SHOT .

По данным журналистов, 30-летней женщине пришло сообщение с предложением подзаработать. Необходимо было продвигать товары на маркетплейсе, покупая их. «Работодатели» пообещали предоставлять средства на покупки. Для оформления заказов прислали ссылку, которая вела на сайт-двойник Wildberries. Перейдя по ней, потерпевшая создала личный кабинет. Ее уверили, что через него деньги на оплату товаров будут возвращаться с процентами за продвижение.

«Как можно дожить до 30 лет и быть такой глупой. Это скорее риторический вопрос», — комментирует новость анонимный юзер.

Сначала все шло хорошо: жертва мошеннической схемы заказывала товары и выводила деньги с процентами на карту. Но потом ее попросили закупиться на сумму в 65 тысяч рублей. У самой москвички таких денег не оказалось, поэтому она попросила их у матери. Однако и денег родственницы не хватило, и обманутая заказала товаров лишь на 60 тысяч рублей. Оказалось, что это грубое нарушение, которое карается штрафом в 80 тысяч. Их москвичка оплачивать отказалась, за что ее личный кабинет заблокировали. Потерпевшая осталась без денег и без товара.

«Каких только схем нет по обдурачиванию людей»; «Единственный способ для простого человека заработать — это работать. Наивная баба. Мать жалко», — пишут пользователи Сети.

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