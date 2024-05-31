Дети с ограниченными возможностями здоровья из Ивантеевки создали необычные подарки для бойцов СВО
Фото: [Ольга Шеметова]
В Центра социального обслуживания «Пушкинский» в Ивантеевке прошел мастер-класс в технике скрапбукинга, в рамках которого дети с ограниченными возможностями здоровья создали творческие работы, которые будут торжественно вручены участникам специальной военной операции.
«Мы провели мероприятие, посвященное наступающему Дню защиты детей. Его участниками стали получатели социальных услуг в возрасте до 14 лет вместе с родителями. На мастер-классе были сделаны две работы — „Семья“ и „Ладошки“, которые символизируют родственность, дружбу и взаимовыручку. Готовые работы ребята подарят участники СВО, которые скоро посетят наш центр», — рассказала специалист по реабилитационной работе Мария Роман.
По ее словам, силуэты семьи работники центра подготовили для мастер-класса заранее, также были сделаны заготовки в виде обведенных и вырезанных из бумаги ладошек.
«Детям с особенностями развития самостоятельно участвовать в развивающих занятиях сложно, поэтому мамы и папы намазывали им на кисти клей, а дети прикладывали к нему материалы. То есть это была совместная работа семей», — пояснила Мария Роман.