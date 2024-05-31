Дети с ограниченными возможностями здоровья из Ивантеевки создали необычные подарки для бойцов СВО

«Мы провели мероприятие, посвященное наступающему Дню защиты детей. Его участниками стали получатели социальных услуг в возрасте до 14 лет вместе с родителями. На мастер-классе были сделаны две работы — „Семья“ и „Ладошки“, которые символизируют родственность, дружбу и взаимовыручку. Готовые работы ребята подарят участники СВО, которые скоро посетят наш центр», — рассказала специалист по реабилитационной работе Мария Роман.