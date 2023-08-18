Дети-сироты в Московской области смогут бесплатно пользоваться общественным транспортом с 1 сентября

С начала сентября этого года в Подмосковья появится дополнительная мера поддержки по бесплатному проезду. Об этом сообщает URA.RU.

Так, получить такую льготу смогут дети-сироты. Поездки для них будут бесплатны и по Москве на автобусах, трамваях, троллейбусах и метро. Чтобы получить новую услугу, им придется заранее оформить социальную карту жителя Московской области.

Ранее губернатор Андрей Воробьев рассказал о поддержке многодетных семей накануне нового учебного года. Глава Подмосковья отметил, что все выплаты и помощь нуждающиеся семьи Московской области получают проактивно, без бумажной волокиты.