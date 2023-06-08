Дети-сироты в Воскресенске получили жилищные сертификаты

Глава городского округа Воскресенск, секретарь местного отделения партии «Единая Россия» Алексей Малкин вручил четверым землякам из числа детей-сирот жилищные сертификаты и пожелал удачи во взрослой жизни.

Возможность приобрести квартиры на сумму более трех миллионов рублей — отличная мера государственной социальной поддержки. Сертификат позволяет его владельцу подобрать жилье в любом муниципальном образовании региона и немедленно оформить его в собственность.

«Всего в этом году жилищные сертификаты получат девять воскресенцев из числа детей-сирот или оставшихся без попечения родителей. Надеюсь, квартиры станут началом материального благополучия и основой счастливой семейной жизни», — отметил Алексей Малкин.

Напомним, в марте 2023 года Госдума приняла законопроект о выплатах для уже взрослых детей-сирот на покупку жилья,даже если они уже старше 23 лет.