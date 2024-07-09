Дети участников спецоперации взяли шефство над новорожденным северным оленем в сафари-парке под Можайском

По инициативе соцкоординатора Галины Аксеновой филиал фонда «Защитники Отечества» в рамках реализации проекта «Наша семья - Наша Победа» организовали бесплатную экскурсию для детей героев спецоперации по сафари-парку в Можайском городском округе. Об этом сообщает пресс-служба администрации муниципалитета.

В ходе мероприятия семьи участников СВО познакомились с представителями копытных и кошачьих. Они покормили оленей, косуль и коз. Наиболее приятным моментом для них было знакомство с разнообразными видами редких животных. Сегодня в сафари-парке в Можайском городском округе на большой территории проживают разнообразные виды животных.

Отмечается, что особое внимание всех присутствующих привлек новорожденный северный олень, ему сегодня всего около месяца. Он активно общался с детьми и никак не хотел уходить. Поскольку ему не успели дать имя, дети во время экскурсии назвали его Петрушей.