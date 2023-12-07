Дети участников СВО из Красноармейка побывают на губернаторской елке

Самое волшебное, самое масштабное и самое красивое представление в Подмосковье накануне Нового года смогут увидеть дети участников СВО из Красноармейска.

Вопрос с билетами на елку в «Крокусе» решил депутат Мособлдумы Александр Легков, которому жены защитников рассказали о таком желании ребят.

Как отметила на встрече с депутатом супруга одного из участников СВО Ольга, ее дочка даже уже маскарадный костюм подготовила.

«Очень хочется устроить для дочери настоящий новогодний праздник, чтобы запомнился на всю жизнь. Губернаторская елка — это именно то, что нужно. Мы уже и маскарадный костюм «кошки» приготовили. Машеньке — пять лет, в этом возрасте дети верят в чудеса. Пусть эта вера с ней будет еще долго», - подчеркнула женщина.

Муж Ольги, впрочем как и Алины с Анастасией, которые тоже побывали на встрече с депутатом, сейчас воюют на Сватово-Купянском направлении. Причем три красноармейских бойца служат в одной танковой дивизии. А мужья Анастасии и Ольги — даже в одном танковом экипаже. Ребята уже дважды удостоены наград.

Кстати, на губернаторскую елку 22 декабря поедут еще несколько семей из Городского округа Пушкинский. Администрация муниципалитета предоставит для них удобный автобус.

Напомним, ранее губернатор Андрей Воробьев подчеркивал важность поддержки семей участников СВО.