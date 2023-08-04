Дети участников СВО из Талдома отправились на последнюю лагерную смену этого лета

Дети из семей военных-участников специальной военной операции из Талдома поехали в лагерь «Литвиново», который организовали в рамках программы Уполномоченного при Президенте РФ по правам ребенка «Страна для детей».

Так, ребята из Талдомского городского округа отправились на пятую смену, которая станет последней этим летом. Здесь детей ждет активный отдых с интересными занятиями, который поможет восстановиться перед возвращением в школы. Всего 16 ребят из муниципалитета получили путевки. А в 2023 году правительство Московской области предоставило путевки на лагерные смены для трех тысяч детей участников СВО.

В лагере «Литвиново» юных подмосквичей ждут благоустроенная территория, бассейн, оборудование для разных видов спорта, даже боулинг и аэрохоккей. А программа смен разработана так, чтобы ребята стабилизировали психологическое состояние. Также для них проведут профориентационные, спортивные и культурные активности.

Ранее губернатор Подмосковья Андрей Воробьев посетил лагерь «Литвиново» в Наро-Фоминске. Помимо этого, глава региона подчеркнул, что это один из трех лучших летних лагерей.