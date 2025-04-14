Дети участников СВО отметили День космонавтики на мастер-классе в Луховицах

Дети военнослужащих, принимающих участие в специальной военной операции, а также представители многодетных семей стали участниками космического мастер-класса. Организаторами выступили администрация Луховиц, окружной депутат Валентина Строкова, партия «Единая Россия» и ее активные сторонники. Проект был реализован в рамках программы поддержки семей «Крепкая семья», инициированной партией «Единая Россия».

В ходе мастер-класса ребята сконструировали собственные модели космических аппаратов и погрузились в мир астрономии, узнав много нового о Вселенной. Уходя с мероприятия, дети держали в руках сделанные своими руками поделки и были полны радости.