Дети устроили ДТП на вездеходе возле садовых участков

В ночь на 8 июня в дачном товариществе «Север» под Салехардом в ЯНАО произошло ДТП с участием несовершеннолетних. Об этом пишет интернет-издание «Ямал-Медиа» о ссылкой на телеграм-канал «Салехард Онлайн».

Болтоход перевернулся на одной из дорог близ СНТ под Салехардом. Как позже стало известно, за рулем находились дети: они не справились с управлением, что привело к опрокидыванию техники. Несовершеннолетние пострадали, их госпитализировали.

Отмечается, что теперь владелец транспорта может быть оштрафован на сумму до 30 тысяч рублей за передачу управления лицу без прав. Полиция устанавливает все обстоятельства инцидента.

Ранее сообщалось, что в Петербурге после падения с двухметрового турника спасают девятилетнюю ученицу.