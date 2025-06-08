В Петербурге после падения с двухметрового турника спасают школьницу

Медики Санкт-Петербурга оказывают помощь девятилетней девочке, которая в субботу, 7 июня, упала с двухметрового турника на перекладину, сообщила «Фонтанка».

По информации издания, школьница находится в реанимации. Инцидент произошел в вечернее время суток. Девочка залезла на турник и упала с него на перекладину, которая находилась внизу. Школьница ударилась животом. Медики диагностировали разрыв печени. Сообщается, что девочке оказывают помощь квалифицированные специалисты. Ее состояние на данный момент оценивается как тяжелое.

Врачи Подмосковья ранее рассказали, как безопасно провести выходные с ребенком. Детский травматолог-ортопед назвал места, где увеличивается риск травмирования: детские и спортивные площадки, качели. Кроме того, небезопасными считаются самокаты, велосипеды и другие транспортные средства, доступные несовершеннолетним. Эксперт дал родителям рекомендации — следить за местоположением ребенка и приобрети для него защитные средства, необходимые при катании на роликах и велосипедах.

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